Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые с 7 июня

17 Июль 2020 2020-07-17T18:51:40+03:00

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В ходе торгов на Московской биржи в пятницу, 17 июля 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Согласно данным торговой площадки 18:00 по московскому времени, достиг отметки в 72 рубля впервые с 7 июня.

По состоянию на 18:09 московского времени, Курс американской валюты поднялся на 0,6% и составил 71,96 рубля.

Курс европейской валюты к рублю укрепился на 0,89% и достиг отметки в 82,215 рубля.

Как ранее писал сайт kp.ru, курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая этого года

Напомним, согласно одному из сценариев экспертов, до конца текущего года цены на нефть останутся стабильными - около 40 долларов за баррель. Это значит, что курс нашей валюты будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар. Согласно другой версии, возможен резкий рост цен на черное золото - примерно до 60 долларов за баррель. В таком случае американская валюта в таком случае может опуститься до 60 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU