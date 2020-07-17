2020-07-17T18:51:40+03:00
Экономика

Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые с 7 июня

Евро стал дороже 82 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые с 7 июняКурс доллара поднялся до 72 рублей впервые с 7 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ходе торгов на Московской биржи в пятницу, 17 июля 2020 года, курс рубля ослаб по отношению к евро и доллару. Согласно данным торговой площадки 18:00 по московскому времени, достиг отметки в 72 рубля впервые с 7 июня.

По состоянию на 18:09 московского времени, Курс американской валюты поднялся на 0,6% и составил 71,96 рубля.

Курс европейской валюты к рублю укрепился на 0,89% и достиг отметки в 82,215 рубля.

Как ранее писал сайт kp.ru, курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая этого года

Напомним, согласно одному из сценариев экспертов, до конца текущего года цены на нефть останутся стабильными - около 40 долларов за баррель. Это значит, что курс нашей валюты будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар. Согласно другой версии, возможен резкий рост цен на черное золото - примерно до 60 долларов за баррель. В таком случае американская валюта в таком случае может опуститься до 60 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США подготовили санкции против Турции за закупку российских С-400
В Турции назвали ожидаемую дату восстановления авиасообщения с Россией
Джон Болтон уверен, что строительство «Северного потока – 2» еще можно остановить
Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые с 7 июня
Израиль ужесточает ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом
Врачи рассказали, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Сергей Собянин раскрыл потери бюджета Москвы из-за коронавируса
Сергей Собянин объявил о запуске цифровой туристической платформы Russpass
В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность за фальсификацию материалов уголовных дел
Врачи, арестованные за торговлю детьми, рассказали ОНК, что не признают вину
Сергей Собянин заявил, что пострадавший в пандемию малый бизнес Москвы активно восстанавливается
Собянин рассказал, что помогло Москве не свалиться в финансовую яму на пике пандемии
Нидерланды начали расследование против Киева по делу о крушении Boeing MH17
Мужчины стали больше следить за сбой, чем женщины
Instagram запустит аналога TikTok в августе 2020 года
В Московском зоопарке впервые вылупился птенец папуанских птиц-носорогов
Неизвестный заявил о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке
В аэропорту Осло проверяют самолет после сообщения о бомбе на борту
Карьера чемпиона мира Андре Шюррле завершилась на "Спартаке" - футболист завершил выступления
Для тушения пожаров в России стали вызывать искусственные дожди
Мачеха-трансгендер Кардашьян решила стать вице-президентом при Канье Уэсте
Уголовное дело Михаила Ефремова направлено в прокуратуру
Майк Тайсон сразится с большой белой акулой