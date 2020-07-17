Джон Болтон уверен, что строительство «Северного потока – 2» еще можно остановить

17 Июль 2020 2020-07-17T19:25:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что строительство газопровода «Северный поток – 2» еще можно остановить, а сам проект наносит вред Европе и Штатам.

Я бы остановил трубопровод. Но он пока и не завершен. Возможно, его все же еще можно остановить», - заявил экс-помощник американского лидера в интервью изданию Der Spiegel.

Комментируя вопрос о том, что объясняет действия США против «Северного потока – 2», - стремление продавать в Европе американский сжиженный природный газ или опасения, что Германия и Евросоюз впадут в энергетическую зависимость от России, Болтон заявил, что Вашингтоном руководи «и то, и другое».

Напомним, ранее Вашингтон заявил о планах ввести новые санкции не только в отношении тех, кто непосредственно строит и запускает трубопровод, но и контактирующих фирм, в том числе страховые компании и порты.

В Германии заявили, что несмотря на угрозы, не изменят своей позиции по «Северному потоку - 2», они поддерживают проект и «твердо отвергают» американские ограничения. Позже Берлин обвинил Вашингтон в нарушение суверенитета Европы. В Кремле такие санкции назвали грубым давлением на европейский бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU