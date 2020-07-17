2020-07-17T19:18:42+03:00
Общество

В Турции назвали ожидаемую дату восстановления авиасообщения с Россией

Уже запланированы некоторые чартерные рейсы между странами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Турции назвали ожидаемую дату восстановления авиасообщения с РоссиейВ Турции назвали ожидаемую дату восстановления авиасообщения с РоссиейФото: Иван ВИСЛОВ
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В Турции ожидают, что пассажирские авиаперелеты с Россией будут восстановлены 25 июля. Об этом сообщил председатель совета директоров AnexTurizm Group Нешет Кочкар.

«По нашим прогнозам, к этому моменту авиасообщение будет перезапущено», - приводит TourProm.ru слова Нешет Кочкар, который заявил, что на 25 июля уже запланированы некоторые чартерные рейсы, и сообщил о прогнозах крайне высокого спроса турецкого направления у российских туристов.

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 15 июля начнутся переговоры с другими странами о возобновлении международных перелетов. В первую очередь, речь идет о странах с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что возобновлять международное авиасообщение необходимо, но предупредил, что на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации любые послабления должны быть с определенными ограничениями.

Накануне, в Турции сообщили, что договорились с Россией о возобновлении авиасообщения, однако без указания четких дат. Этот вопрос в ходе телефонного разговора обсуждали российский и турецкий президенты, Владимир Путин и Рэджеп Эрдоган, и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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