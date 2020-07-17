2020-07-17T19:49:23+03:00
Общество

Ростуризм работает над доступными турами на Дальний Восток

Также в планах Федерального агентства по туризму - маршруты на Урал. Уже сейчас есть недорогие туры на Байкал и Алтай
Юлия СМИРНОВА
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Этим летом появились пакетные туры в Бурятию, на Байкал, они стоят от 30 тысяч рублей на неделю - порадовала Зарина Догузова. Фото: пресс-служба Ростуризма.Этим летом появились пакетные туры в Бурятию, на Байкал, они стоят от 30 тысяч рублей на неделю - порадовала Зарина Догузова. Фото: пресс-служба Ростуризма.
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Ростуризм работает над новыми доступными турами по тем регионам, где мечтают побывать многие путешественники, но их пока останавливают высокие цены. Об этом в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

- Этим летом появились пакетные туры в Бурятию, на Байкал, они стоят от 30 тысяч рублей на неделю - включая перелет, проживание и питание. На Алтае цены начинаются от 19 тысяч на человека при двухместном размещении, включая перелет и неделю проживания, - порадовала Зарина Догузова. - Сейчас работаем над другими маршрутами.

Речь идет об Урале - в первую очередь, Башкирии. А также о Дальнем Востоке, в том числе Камчатке. Из Европейской части России перелет на тихоокеанское побережье нашей страны сейчас очень дорог. Зарина Догузова объяснила, каким образом можно снизить стоимость путешествия:

- Это возможно, только когда за стол переговоров садятся власти региона, туроператор, отельеры, Ростуризм. Туроператор готов оптом закупать номера в отелях, экскурсии у местных организаторов, блоки мест у авиаперевозчика.

Именно так произошло с турами на Байкал. Туроператор TUI Россия запустил чартеры в Улан-Удэ с 4 июля. И с Алтаем - с 18 июля открываются новые прямые рейсы авиакомпании "Северный ветер" в Горно-Алтайск, компания "Пегас Туристик" предлагает отдых в Алтайском крае и Республике Алтай с перелетом этим рейсом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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