В США подготовили санкции против Турции за закупку российских С-400

17 Июль 2020 2020-07-17T20:01:58+03:00

В США подготовил санкции против Турции за закупку российских ЗРК С-400 Фото: REUTERS

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В Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект о санкциях в отношении Турции за закупку российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Документ получил название «Закон о противодействии экспорту российских вооружений», и предлагает признать поставки российских С-400 «существенной сделкой», что по американскому законодательству требует ввода санкций.

Напомним, в сентябре 2017 года Россия сообщила о заключенном с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Накануне Анкара испытала российские зенитные ракетные системы на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.

Вашингтон изначально выступал резко против поставок российских С-400 в Турцию, и заявил о возможном отказе поставить истребители F-35. Позже предложил Анкаре «предпочтительный вариант» урегулирования ситуации, согласно которому турецкая сторона должна «сделать первый шаг» и отказаться от зенитных ракетных систем. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни раз заявлял, что страна не намерена отказываться от российских ЗРС.

ИСТОЧНИК KP.RU