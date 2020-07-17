Какие отели нужно строить в России, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова

17 Июль 2020 2020-07-17T20:04:57+03:00

В Ростуризме готовы поддержать инвесторов, которые будут вкладывать деньги в строительство и реконструкцию отелей. Фото: пресс-служба Ростуризма.

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В России не хватает качественных отелей. Это касается всех регионов, в том числе Краснодарского края и Крыма. Именно этим объясняется рост цен в гостиницах уровня 4+ и 5 звезд на черноморских курортах нынешним летом, рассказала в интервью радио "Комсомольская правда" Зарина Догузова.

- Нужно строить новые гостиницы всех категорий – от трех до пяти звезд, - уверена Зарина Догузова. - И реконструировать уже имеющиеся. Подавляющая часть гостиниц в нашей стране устарели. Почти 90 % номерного фонда надо обновлять.

В Ростуризме готовы поддержать инвесторов, которые будут вкладывать деньги в строительство и реконструкцию отелей.

- Отели строятся в кредит. Процентные ставки высокие. Мы работаем над мерами поддержки бизнеса - речь идет о субсидировании процентной ставки, чтобы для инвестора она была не выше 3 – 5 %, - уточнила руководитель Федерального агентства по туризму.

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ИСТОЧНИК KP.RU