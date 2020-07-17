Британская принцесса тайно вышла замуж за итальянского миллионера

17 Июль 2020 2020-07-17T19:58:55+03:00

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Внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского миллионера Эдоардо Мапелли. Закрытая церемония прошла в Виндзорском замке. На ней в числе прочих присутствовали родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара, а также британская королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп, которые приходятся Беатрис бабушкой и дедушкой.

Известно, что свадьбу должны были сыграть еще 29 мая. Тогда в Лондоне планировалось провести большое торжество на 150 человек, однако из-за пандемии его было решено перенести.

Беатрис и Мапелли обручилсь в прошлом году в Италии. Новоиспеченный муж принцессы имеет британское и итальянское гражданство. Он является сыном Никки Шейл и графа Алессандро Мапелли Моцци. Правда, они расстались, когда Эдоардо был еще ребенком. Также известно, что супруг Беатрис имеет сына от предыдущего брака, пишет Daily Mail.

Напомним, сейчас в Великобритании продолжают бушевать страсти вокруг другой королевской особы - супруги принца Гарри Меган Маркл. Накануне она записала видеообращение для проекта Girl Up. В своей речи герцогиня намекнула на реальную причину ухода из королевской семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU