2020-07-17T20:17:38+03:00
Общество

СБУ изъяла медали в честь "75-летия Великой Победы" у ветеранов Харькова

В госдуме назвали поступок служб безопасности Украины кощунством
Анастасия РЫШКОВА
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У ветеранов изъяли медали в честь 75-й годовщины Победы в ВОВУ ветеранов изъяли медали в честь 75-й годовщины Победы в ВОВФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на границе с Россией харьковчан, которые возвращались с празднования 77-й годовщины сражения под Прохоровкой в Белгородской области. Ее члены были задержаны и подвергнуты обыску в ночь с 12 на 13 июля. У них изъяли пятьдесят медалей, выпущенных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые предназначались ветеранам города.

Сотрудники СБУ 10 часов держали членов делегации. В их составе были ветераны, которым исполнилось уже 90 лет. В их числе оказалась дочь создателя танка Т-34 - Татьяна Михайловна Кошкина.

Медали были изъяты у бывшего заместителя директора харьковского завода Михаила Исаева, которому теперь грозит уголовное наказание за распространение советской символики от пяти лет с конфискацией имущества, сообщает ТАСС.

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий выразил недовольство работой служб безопасности Украины.

"Задержание СБУ 90-летнего ветерана ВОВ, конфискация медалей в честь 75-летия Великой Победы - кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью. Это прямое издевательство над стариками", - сказал Слуцкий, сообщают РИА Новости.

Ранее глава Харьковской городской организации "Оппозиционная Платформа - За Жизнь" Андрей Лесик опубликовал в Facebook сообщение о том, что СБУ была задержана делегация, у которой изъяли медали предназначенные для вручения ветеранам ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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