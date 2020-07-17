В Ростуризме назвали курорт, который может стать альтернативой Крыму и Краснодарскому краю

17 Июль 2020 2020-07-17T20:17:03+03:00

В Калининградской области, в поселке Янтарный, находится первый в России пляж, получивший престижную международную награду "Голубой флаг". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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- Я считаю, что Калининградская область может очень достойной альтернативой отдыху на Черноморском побережье. Особенно для людей, которые не любят жару, - поделилась своим мнением в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" глава Ростуризма Зарина Догузова. - Я была поражена невероятной красотой Балтики - широченные пляжи с белоснежным песком!

Именно в Калининградской области, в поселке Янтарный, находится первый в России пляж, получивший престижную международную награду "Голубой флаг". Этот знак присуждают пляжам с чистой водой и песком либо галькой, имеющим удобное и безопасное оборудование, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

- Наша ключевая задача на лето-2020 – предложить туристам поездки не только на традиционно популярные курорты Крыма, Краснодарского края, Кавминвод, но и рассказать о других возможностях, - уточнила руководитель Федерального агентства по туризму. - Нам удалось сформировать доступные пакетные туры в Сибирь, на Русский Север, в Карелию, на Алтай, Байкал и Волгу.

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ИСТОЧНИК KP.RU