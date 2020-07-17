Опубликовали видео внезапной проверки войск по поручению Путина

17 Июль 2020 2020-07-17T20:20:49+03:00

К мероприятию привлекли около 27 тыс. единиц вооружения и военной техники [видео]

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Министерство обороны России опубликовало кадры внезапной проверки войск по поручению по российского лидера и верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Проверка прошла в войсках Южного и Западного военных округов, отдельных соединениях центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, всего к мероприятию привлекли около 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, а также 106 кораблей и судов обеспечения. Кроме того, задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Чёрного и Каспийского морей.

В военном ведомстве проверку объяснили необходимостью проконтролировать, насколько войска способны обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также подготовка к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», которые состоятся в сентябре.

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Внимательно следящие за событиями в мире, наверняка сделают однозначные выводы, услышав о том, что президент России - Верховный главнокомандующий принял решение провести внезапную проверку войск, дислоцирующихся на юго-западе страны. В Минобороны РФ заявили: «целью проверки является оценка способности войск обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также подготовка к учениям «Кавказ-2020» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU