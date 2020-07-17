Главы МИД России и ОАЭ высказались за прекращение огня в «горячих точках»

17 Июль 2020 2020-07-17T20:38:17+03:00

Разговор между Сергеем Лавровым и Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном состоялся по телефону 17 июля

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Глава МИДа Российской Федерации Сергей Лавров провел 17 июля телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба ведомства России.

Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки. Мнение министров было обоюдным. Оба выступили за необходимость прекращения боевых действий в «горячих точках».

В разговоре были затронуты темы сотрудничества по укреплению межгосударственных связей России и ОАЭ.

«Особое внимание было уделено задачам практической реализации договоренностей, достигнутым по итогам государственного визита президента Российской Федерации В.В.Путина в Абу-Даби 15 октября 2019 года, а также других двусторонних контактов на высшем уровне», — сообщили в пресс-службе МИДа.

Напомним, что 23 июня Лавров заявил, что применение военных сил в Ливии, для прекращения конфликта, должно быть оговорено прежде, чем выступать с конкретными действиями. В своей речи он отметил, что большинство коллег разделяет мнение о том, что на данном этапе решить военный ливийский конфликт невозможно. Единственный вариант – это незамедлительное прекращение огня.

ИСТОЧНИК KP.RU