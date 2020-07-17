2020-07-17T21:02:34+03:00
Экономика

Реальные доходы россиян упали сразу на 8% впервые с 1999 года

Денежные доходы на душу населения во втором квартале снизились на 4,8%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Реальные доходы россиян упали сразу на 8% впервые с 1999 годаРеальные доходы россиян упали сразу на 8% впервые с 1999 годаФото: REUTERS
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Во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились сразу на 8%, что стало самым серьезным падением в квартальной динамике с 1999 годов. В первом полугодии снижение составило 3,7%. Такие данные приводит Росстат.

Денежные доходы на душу населения во втором квартале к аналогичному периоду прошлого года снизились на 4,8% до 32,854 тысячи рублей. За первое полугодие быдл зафиксировано снижение на 0,4%.

Однако реальные зарплаты россиян в мае этого года выросли на 1% по сравнению с маем 2019 года, в то время как в апреле наблюдалось снижение на 2%. В целом за январь-май реальные зарплаты в России увеличились на 3,4%.

Напомним, ранее Минэкономразвития прогнозировало снижение реальных располагаемых доходов россиян по итогам текущего года на 3,8% и рост на 2,8% в следующим году. Также ведомство прогнозировало снижение реального дохода населения во втором квартале на 6% с учетом принятия ограничительных мер.

Как писал сайт kp.ru, Росстат также назвал число безработных в России в июне. Без работы остались 6,2 % экономически активного населения - около 4,61 миллиона россиян

ИСТОЧНИК KP.RU

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