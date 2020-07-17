Мошенники собирали деньги от лица футболиста Сергея Давыдова
Футболист Сергей Давыдов стал жертвой мошенников. Злоумышленники от его имени собирали деньги на лечение от коронавируса для его сестры, которой не существует в реальности.
О ситуации сам футболист узнал от друзей.
«Мне просто звонили и переписку скинули. Но очень много было звонков, я в шоке», — сказал Давыдов.
Он отметил, что до конца не знает всех, кто попался на злую уловку мошенников.
Сергей добавил, что план злоумышленников был хорошо продуман и выглядел правдоподобно.
«Неприятность такая большая. Общались так, как будто это я говорил. Моими словами, знали кого как зову, к кому я как обращаюсь», — пояснил футболист.
Давыдов также сказал, что попытка выяснить кому принадлежит телефонный номер, с которого звонили не удалось. Контакт зарегистрирован в Северной Осетии, сообщает телеканал 360.
Раннее подобный случай произошел с Эдгардом Запашным. Злоумышленники, от лица его друга, попросили 50 тысяч рублей в займы. Эту сумму и перевел директор Большого московского цирка на счет мошенников
ИСТОЧНИК KP.RU