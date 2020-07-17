Мошенники собирали деньги от лица футболиста Сергея Давыдова

17 Июль 2020 2020-07-17T21:03:04+03:00

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Футболист Сергей Давыдов стал жертвой мошенников. Злоумышленники от его имени собирали деньги на лечение от коронавируса для его сестры, которой не существует в реальности.

О ситуации сам футболист узнал от друзей.

«Мне просто звонили и переписку скинули. Но очень много было звонков, я в шоке», — сказал Давыдов.

Он отметил, что до конца не знает всех, кто попался на злую уловку мошенников.

Сергей добавил, что план злоумышленников был хорошо продуман и выглядел правдоподобно.

«Неприятность такая большая. Общались так, как будто это я говорил. Моими словами, знали кого как зову, к кому я как обращаюсь», — пояснил футболист.

Давыдов также сказал, что попытка выяснить кому принадлежит телефонный номер, с которого звонили не удалось. Контакт зарегистрирован в Северной Осетии, сообщает телеканал 360.

Раннее подобный случай произошел с Эдгардом Запашным. Злоумышленники, от лица его друга, попросили 50 тысяч рублей в займы. Эту сумму и перевел директор Большого московского цирка на счет мошенников

ИСТОЧНИК KP.RU