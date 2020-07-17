2020-07-17T21:19:27+03:00
Спорт

В «Формуле-1» выявили два случая заражения коронавирусом

Ранее случаев заражения COVID-19 среди гонщиков и персонала команд не было зафиксировано
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В «Формуле-1» выявили два случая заражения коронавирусомВ «Формуле-1» выявили два случая заражения коронавирусомФото: соцсети
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Пресс-служба «Формулы-1» сообщила о двух случаях заражения коронавирусной инфекции среди гонщиков. Однако не уточняется, кто именно сдал положительный тест, но отмечается, что заболевшие не присутствовали на прошедшем этапе "Формулы-1" в Австрии.

Коронавирус был выявлен по итогам очередного тестирования, организованного Международной автомобильной федерацией (FIA) и руководством чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Ранее случаев заражения COVID-19 среди гонщиков и персонала команд не было зафиксировано.

Напомним, в пятницу, 17 июля, стартовал третий этап чемпионата мира - Гран-при Венгрии. Накануне «Формула 1» опубликовала обновленный календарь Чемпионата мира 2020 года. С 25 по 27 сентября на автодроме Сочи состоится российский этап гонки. В сообщении уточняется, что зрители могут увидеть гонку с трибун, но при обязательном соблюдении всех установленных санитарно - эпидемиологических нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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