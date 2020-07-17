2020-07-17T21:36:33+03:00
Общество

Когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю, рассказали в NASA

Экипаж американского корабля пока находится на Международной космической станции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю, рассказали в NASAКогда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю, рассказали в NASAФото: EAST NEWS
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Корабль Crew Dragon, доставивший в мае на Международную космическую станцию двух астронавтов NASA, покинет МКС вместе с экипажем 1 августа, а его возвращение на Землю после первого испытательного пилотируемого полета должно состоятся через сутки – 2 августа Об этом сообщил глава NASA Джим Брайденстайн, уточнив, что для этого необходима хорошая погода.

«Планируем на 1 августа отбытие принадлежащего SpaceX корабля Endeavor с МКС с астронавтами после их исторической миссии. Приводнение планируется на 2 августа», - написал глава NASA на свое странице Twitter.

Напомним, запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоялся 30 мая. Это стал первый с 2011 года полет космонавтов NASA на МКС на американском корабле, а не на российском «Союз». На следующий день, 31 мая, экипаж Crew Dragon, в составе которого два астронавта - Дугласа Херли и Роберта Бенкена, зашел на борт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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