Петиция с требованием отставки Зеленского набрала необходимое число голосов

17 Июль 2020 2020-07-17T22:11:50+03:00

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Опубликованная на сайте президента Украины петиция с требованием к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подать в отставку набрала более 25 тысяч голосов – за нее проголосовали 25 758 украинцев. Теперь глава государства обязан рассмотреть петицию и дать ответ.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона!» - говорится в тексте петиции.

Напомним, аналогичная петиция появилась на сайте украинского лидера еще в конце мая, и также за короткое время набрала более 25 тысяч голосов. Тогда противники Зеленского утверждали, что он не имеете поддержки 73% избирателей, а его «персона вовсе не объединяет большинство украинцев», но президент в отставку не подал.

В последние время рейтинг действующего главы государства сильно упал, и в Раде его призвали уйти в отставку, указав на то, что «продолжает политику режима» бывшего президента Украины Петра Порошенко. Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила украинского лидера в сдаче незалежной «международным спекулянтам». На фоне этого Зеленский призвал все политические силы Украины объединиться для того, чтобы «вернуть свои территории» и противостоять «российской агрессии»

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ИСТОЧНИК KP.RU