2020-07-17T22:24:05+03:00
Экономика

Новак назвал текущую цену на нефть «более-менее сбалансированной»

В Минэнерго не ждут изменений стоимости черного золота из-за ослаблений ограничений ОПЕК+
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Минэнерго назвало текущую цену на нефть «более-менее сбалансированной»Минэнерго назвало текущую цену на нефть «более-менее сбалансированной»Фото: REUTERS
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Минэнерго России считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель более-менее сбалансированной. Такое заявление сделал министр энергетики Александр Новак.

«Сейчас держится уже месяц на уровне 40-43 доллара, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент», - заявил глава Минэнерго

Кроме того, по его словам, в ведомстве не ждут изменений стоимости черного золота в связи с ослаблением ограничений на добычу ОПЕК+. Министр отметил, что «рынок уже это учел».

Новак отметил, что теперь нефтяные компании будут самостоятельно принимать решения о поставке дополнительно добытой нефти после роста добычи по ОПЕК+, но в первую очередь важно обеспечить российский рынок. «Он летом обычно растет, поэтому исходим из этого. Примерно 400 тысяч баррелей [в сутки] увеличиваем», - сообщил он

ИСТОЧНИК KP.RU

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