2020-07-17T23:31:54+03:00
Политика

"Как слону дробина": российский депутат оценил возможные санкции США против Турции

Александр Шерин высказал свое мнение об отношении двух стран
Юлия КЕКОВА
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"Как слону дробина": российский депутат оценил возможные санкции США против Турции"Как слону дробина": российский депутат оценил возможные санкции США против ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Санкции США для Турции - как "слону дробина в мягкую ткань". Такое мнение высказал первый зампред комитета Государственной Думы РФ по обороне Александр Шерин.

По его словам, все то, чего США отчаянно попытаются лишить Турцию в рамках возможных санкций, Анкара сможет получить от России или Европы. Об этом политик рассказал РИА Новости.

Ранее сообщать, что в американский конгресс был внесен законопроект о санкциях в отношении властей Турции. Такие действия связаны с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в 2017 году на сумму 2,5 миллиарда долларов. Пока текст документа, который получил название "Закон о противодействии экспорту российских вооружений", еще не внесен в базу конгресса. Однако в нем говорится о необходимости признать сделку между российской и турецкой сторонами "существенной".

ИСТОЧНИК KP.RU

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