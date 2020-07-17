17 Июль 2020 2020-07-17T23:48:05+03:00

В ВОЗ заявили о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире за сутки Фото: REUTERS

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Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о рекордном суточном приросте заболевших коронавирусом в мире.

За последние 24 часа covid-19 медики разных стран выявили у более 237 тысяч человек.

Предыдущий наибольший показатель инфицированных за сутки был зафиксирован 12 июля. Тогда в мире заболели свыше 230 тысяч человек.

Теперь общее число зараженных вирусом на планете с момента выявления инфекции превысило отметку в 13,6 миллионов человек. Согласно опубликованным данным Организации, жертвами болезни за сутки стали более чем на 5,6 тысяч человек, общее число умерших перевалило за 585 тысяч.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса, зафиксированную на территории Китая, пандемией. После этого заболевание стали выявлять и в других государствах.

ИСТОЧНИК KP.RU