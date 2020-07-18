"Какой пример они подают?": Дзюбе и Азмуну грозит наказание за скандальное видео из раздевалки

18 Июль 2020 2020-07-18T00:19:43+03:00

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Игроков футбольного клуба "Зенит" Артема Дзюбу и Сердара Азмуна нужно отстранить от участия в матче Кубка России против "Спартака" после скандального видео из раздевалки. Об этом заявил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили.

По его словам, футболистов также следуешь наказать за непристойное для спортсменов поведение материально - оштрафовать каждого на 300 тысяч рублей.

- А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой они подают им пример? - заявил Кавазашвили в интервью газете "Советский спорт".

Ранее сайт kp.ru писал, что главным обсуждаемым эпизодом после чемпионства "Зенита" стали не красивые голы и потрясающие комбинации, а необычный и возмутительный для фанатов видеоролик из раздевалки. На нем игроки питерской команды "праздновали" только что завоеванные золотые медали - Артем Дзюба имитировал половой акт с партнером по атаке Сердаром Азмуном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788842" frameborder="0"></iframe> "Зенит" - чемпион России по футболу 2020: Жаркое видео из раздевалки команды.

ИСТОЧНИК KP.RU