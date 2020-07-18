В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом. Теперь общее число жертв болезни увеличилось до 4 285 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Накануне специалисты заявляли о 13 умерших.
Всего в России с момента выявления первых инфицированных количество летальных случаев в разных регионах страны составляет 12 123 человек.
Ранее сайт kp.ru писал, что в ВОЗ заявили о рекорде по числу заразившихся covid-19 за сутки. За последние 24 часа медики разных стран определили наличие инфекции у более 237 тысяч человек.
Предыдущий наибольший показатель заболевших за сутки был зафиксирован 12 июля. Тогда в мире оказались заражены свыше 230 тысяч человек. Тем временем, общее число инфицированных вирусом на планете превысило отметку в 13,6 миллионов человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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