2020-07-18T01:02:10+03:00
В мире

Раскрыты махинации основателя сирийских "Белых касок"

Джеймс Ле Мезюрье перед смертью признал свои злодеяния
Юлия КЕКОВА
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Раскрыты махинации основателя сирийских "Белых касок"Раскрыты махинации основателя сирийских "Белых касок"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель некоммерческой организации Mayday Rescue, который занимался финансированием сирийских "Белых касок", Джеймс Ле Мезюрье перед смертью раскрыл свои махинации.

Ле Мезюрье признался в злоупотребление деньгами спонсоров. Об этом сообщает газета Volkskrant со ссылкой на письмо.

По данным издания, за три дня до своей смерти в письме странам-спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Финансовые махинации вскрылись еще в ноябре прошлого года, когда голландский эксперт по финотчетности посетил офис компании в Стамбуле.

Там он обнаружил квитанции-подделки. Цель этих бумаг заключалась в возможности скрыть пропажу 50 тысяч долларов. Джеймс на тот момент признал, что руководство организации присвоило себе деньги, предназначенные для "Белых касок".

Ранее сайт kp.ru писал, что соонователь "Белых касок" нашли мертвым в Стамбуле рядом с его собственным домом. Ле Мезурье в прошлом был офицером британских спецслужб.

Напомним, организация "Белые каски" действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Ее цель - оказание медицинской помощи населению и спасение мирных жителей, в том числе пострадавших при боевых действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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