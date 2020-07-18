В США впервые спустя 17 лет федеральные власти казнили трех преступников за неделю

18 Июль 2020 2020-07-18T01:28:44+03:00

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В США по решению федеральных властей был казнен третий за неделю преступник. Это третье по счету исполнение приговора такого вида за последние 17 лет.

Сообщается, что казнь через повешение привели в исполнение для 52-летнего Дастина Хонкена. Примерно около 30 лет назад он создал метамфетаминовую сеть в штате Айова, а также убил пять человек, среди которых были двое детей. Это стало первой казнью жителя Айовы за 50 лет за преступление, совершенное в этом штате, который отменил высшую меру наказания в 1965 году.

Как отмечает издание Des Moines Register, поскольку приговор был вынесен федеральным судом, то теперь его исполнение стало возможным.

Тем временем стало известно о следующей казни. Она намечена на 28 августа текущего года. Исполнение высшей меры наказания в США ожидает Кит Дуэйн Нельсон. Мужчина признан виновным в похищении и изнасиловании десятилетней девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU