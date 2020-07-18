Названа дата дебютного боя в UFC российского бойца Уланбекова

18 Июль 2020 2020-07-18T02:06:52+03:00

Наш спортсмен будет выступать против Сильвы

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Стала известна дата проведения дебютного боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) российский бойца Тагира Уланбекова.

По словам менеджера спортсмена Ризвана Магомедова, россиянин будет выступать против Бруно Сильвы 12 сентября 2020 года. Об этом он сообщил ТАСС.

Напомним, что Уланбеков является членом команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он подписал контракт 22 мая. Для начинающего спортсмена это большое и значимое достижение в карьере. Ранее он выступал в российских организациях GFC и Fight Nights Global. В целом на счету россиянина 10 побед и одно поражение.

Ранее планировалось, что его дебют состоится в июле, однако был отменен. Причиной внеземного изменения спортивного мероприятия стала смерть 57-летнего тренера, мастера спорта СССР по вольной борьбе, Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба.

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ИСТОЧНИК KP.RU