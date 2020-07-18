2020-07-18T02:31:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые назвали новый симптом коронавируса

Исследователи заметили, что такое проявление болезни наблюдается у 29 процентов пациентов
Юлия КЕКОВА
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Ученые назвали новый симптом коронавирусаУченые назвали новый симптом коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ученые назвали новый симптом коронавируса у человека. Исследования проводила группа специалистов из Испании.

В процессе наблюдений они обнаружили новый необычный симптом проявления болезни. У значительного количества исследуемых пациентов, зараженных инфекцией, клиническим проявлением заболевания стала сильная сыпь в ротовой полости. Об этом говорится в материалах научной работы испанских медиков, опубликованных в журнале JAMA Dermatology.

Сообщается, что медики из мадридской университетской больницы Ramon y Cajal обследовали 21 пациента, у которых было подтверждено наличие коронавирусной инфекцией. После заражения они заметили высыпания на коже. У 29 процентов пациентов ученые нашли энтанем во рту - сильную сыпь на слизистых оболочках.

Участниками исследования стали зараженные в возрасте от 40 до 69 лет. Отмечается, что новый симптом covid-19 проявлялся в основном у женщин, а сама сыпь появлялась примерно за два дня до появления других симптомов коронавирусной инфекции.

Насколько широко среди заболевших распространен именно этот симптом заболевания, на данный момент ученым точно неизвестно. Автор работы Хуан Хименес Коу отметил, что из-за требований техники безопасности во время пандемии полноценно исследовать ротовую полость пациента не всегда получается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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