2020-07-18T02:48:42+03:00
Общество

В России упали реальные располагаемые доходы граждан

За три месяца этот показатель сократился на 8 процентов
Юлия КЕКОВА
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В России упали реальные располагаемые доходы граждан 8%В России упали реальные располагаемые доходы граждан 8%Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России реальные располагаемые доходы граждан за последние три месяца упали на восемь процентов. Подобный уровень снижения зафиксирован впервые с 1999 года.

Как сообщили в Росстате, в начале 2020 года этот показатель увеличивался.

Реальные располагаемые денежные доходы - это те деньги, которые, как правило, остаются после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились почти на четыре процента.

В прошлом году специалисты ведомства публиковали сведения о доходах раз в квартал, а не каждый месяц. Позднее в Росстате показали расчеты по новому методу за 2013-2018 годы. За этот период реальные располагаемые доходы падали максимум на 5,6 процента.

К слову, денежные доходы на душу населения в стране тоже снизились. Так, например, во втором квартале 2020 года к аналогичному периоду прошлого года этот показатель снизился на 4,8% до 32,854 тысячи рублей. За первое полугодие было зафиксировано снижение на 0,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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