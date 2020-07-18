2020-07-18T03:09:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи рассказали, кому противопоказана вакцина от коронавируса

Препарат может спровоцировать обострение некоторых болезней
Юлия КЕКОВА
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Врачи рассказали, кому противопоказана вакцина от коронавирусаВрачи рассказали, кому противопоказана вакцина от коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вакцина от коронавируса - то, над чем трудятся ученые разных стран мира. Но всем ли подойдет сыворотка?

По словам директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, препарат будет приспособлен под всех людей, за исключением тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Об этом он рассказал РИА Новости.

Также специалист не исключил, что после введения вакцины у человека может произойти обострение. Учитывая особенности человеческого организма, людям с хроническими болезнями нужно будет проконсультироваться с врачом-иммунологом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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