Трамп признался, что не планирует обязать всех в США носить маски
Американский президент Дональд Трамп признался, что не планирует обязать всех в США носить маски из-за пандемии коронавируса.
По его мнению, каждый гражданин должен иметь свободу, в том числе свободу выбора. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News.
- Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода, - рассказал Трамп.
Также он добавил, что "не верит" в необходимость такого метода защиты от коронавируса.
- Я еще и не соглашаюсь с заявлениями относительно того, что, если бы все носили маски, все это просто исчезло бы, - заявил президент Соединенных Штатов.
Трамп считает, что использование индивидуальных средств защиты, таких как маски, в целом полезно, хотя может иметь и некоторые негативные последствия. Напомним, что глава страны не раз появлялся на публике без маски, за что зачастую был раскритикован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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