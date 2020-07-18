18 Июль 2020 2020-07-18T03:52:09+03:00

Трамп признался, что не планирует обязать всех в США носить маски Фото: REUTERS

Глава государства считает, что у каждого гражданина должна быть свобода выбора

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Американский президент Дональд Трамп признался, что не планирует обязать всех в США носить маски из-за пандемии коронавируса.

По его мнению, каждый гражданин должен иметь свободу, в том числе свободу выбора. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News.

- Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода, - рассказал Трамп.

Также он добавил, что "не верит" в необходимость такого метода защиты от коронавируса.

- Я еще и не соглашаюсь с заявлениями относительно того, что, если бы все носили маски, все это просто исчезло бы, - заявил президент Соединенных Штатов.

Трамп считает, что использование индивидуальных средств защиты, таких как маски, в целом полезно, хотя может иметь и некоторые негативные последствия. Напомним, что глава страны не раз появлялся на публике без маски, за что зачастую был раскритикован.

ИСТОЧНИК KP.RU