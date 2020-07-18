2020-07-18T04:01:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

Более 600 тысяч человек
Юлия КЕКОВА
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионовЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионовФото: REUTERS
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Общее число подтвержденных случаев заражения людей коронавирусной инфекцией в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались. Об этом свидетельствуют данные Университет Джонса Хопкинса.

По данным ученых, количество инфицированных на планете достигло 14 037 021, скончались от болезни - 600 665 пациентов, вылечились от covid-19 за все время распространения инфекции - 7 818 409 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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