Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Более 600 тысяч человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионовФото: REUTERS
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Общее число подтвержденных случаев заражения людей коронавирусной инфекцией в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались. Об этом свидетельствуют данные Университет Джонса Хопкинса.
По данным ученых, количество инфицированных на планете достигло 14 037 021, скончались от болезни - 600 665 пациентов, вылечились от covid-19 за все время распространения инфекции - 7 818 409 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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