Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

18 Июль 2020 2020-07-18T04:20:20+03:00

Более 600 тысяч человек

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Общее число подтвержденных случаев заражения людей коронавирусной инфекцией в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались. Об этом свидетельствуют данные Университет Джонса Хопкинса.

По данным ученых, количество инфицированных на планете достигло 14 037 021, скончались от болезни - 600 665 пациентов, вылечились от covid-19 за все время распространения инфекции - 7 818 409 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, всем ли подойдет вакцина от covid-19. По словам эксперта Александра Гинцбурга, препарат будет приспособлен практически под всех людей. Исключением, скорее всего, станут те, кто страдает от тяжелых хронических заболеваний иммунной системы.

Также специалист добавил, что после введения сыворотки у человека может произойти обострение. Для того, чтобы грамотно оценить риски людям с хроническими болезнями будет полезным проконсультироваться с врачом-иммунологом.

ИСТОЧНИК KP.RU