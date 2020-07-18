2020-07-18T04:20:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

Более 600 тысяч человек
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионовЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Общее число подтвержденных случаев заражения людей коронавирусной инфекцией в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались. Об этом свидетельствуют данные Университет Джонса Хопкинса.

По данным ученых, количество инфицированных на планете достигло 14 037 021, скончались от болезни - 600 665 пациентов, вылечились от covid-19 за все время распространения инфекции - 7 818 409 человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, всем ли подойдет вакцина от covid-19. По словам эксперта Александра Гинцбурга, препарат будет приспособлен практически под всех людей. Исключением, скорее всего, станут те, кто страдает от тяжелых хронических заболеваний иммунной системы.

Также специалист добавил, что после введения сыворотки у человека может произойти обострение. Для того, чтобы грамотно оценить риски людям с хроническими болезнями будет полезным проконсультироваться с врачом-иммунологом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда наступит "московское лето": в Гидрометцентре рассказали о погоде на неделю
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Трамп признался, что не планирует обязать всех в США носить маски
Врачи рассказали, кому противопоказана вакцина от коронавируса
В России упали реальные располагаемые доходы граждан
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Названа дата дебютного боя в UFC российского бойца Уланбекова
В США впервые спустя 17 лет федеральные власти казнили трех преступников за неделю
Раскрыты махинации основателя сирийских "Белых касок"
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
"Какой пример они подают?": Дзюбе и Азмуну грозит наказание за скандальное видео из раздевалки
В ВОЗ заявили о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире за сутки
"Как слону дробина": российский депутат оценил возможные санкции США против Турции
Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе и захватили заложников
Российским студентам могут увеличения стипендии до уровня МРОТ
В штате Колорадо человек заразился бубонной чумой