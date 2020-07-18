2020-07-18T04:45:33+03:00
Общество

Когда наступит "московское лето": в Гидрометцентре рассказали о погоде на неделю

Эксперты рассказали, когда ждать погоду, соответствующую климатической нормe
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Когда наступит "московское лето": в Гидрометцентре рассказали о погоде на неделюКогда наступит "московское лето": в Гидрометцентре рассказали о погоде на неделюФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Гидрометцентре рассказалаи, когда стоит ждать наступления "московского лета", погода при котором будет соответствовать климатической нормe.

По словам синоптика Романа Вильфанда, послe аномальныx колебаний температур жителей Москвы в ближайшие пять дней ждет стабильная погода. Это означает, что столбик термометра в ночные часы субботы и воскресенья будет в пределах 12-15 градусов Цельсия.

Днем в городе будет тепло, но не слишком жарко от плюс 20 до плюс 23 градусов.

В понедельник, вторник и среду следующей недели, согласно прогнозу специалистов, воздух прогреется до 22-25 градусов.

- Москвичи могут быть обрадованы. Наступает нормальное московское лето, не какое-то там заполярное, а нормальное, - приводит слова синоптика ТАСС.

Однако, расслабляться не стоит - "московское лето" будет не самым продолжительным.

- По нам расчетам, предварительно, вторая половина недели будет более прохладной. Температура будет колебаться в районе 20 градусов, - рассказал Вильфанд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда наступит "московское лето": в Гидрометцентре рассказали о погоде на неделю
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Трамп признался, что не планирует обязать всех в США носить маски
Врачи рассказали, кому противопоказана вакцина от коронавируса
В России упали реальные располагаемые доходы граждан
Ученые назвали новый симптом коронавируса
Названа дата дебютного боя в UFC российского бойца Уланбекова
В США впервые спустя 17 лет федеральные власти казнили трех преступников за неделю
Раскрыты махинации основателя сирийских "Белых касок"
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
"Какой пример они подают?": Дзюбе и Азмуну грозит наказание за скандальное видео из раздевалки
В ВОЗ заявили о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире за сутки
"Как слону дробина": российский депутат оценил возможные санкции США против Турции
Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе и захватили заложников
Российским студентам могут увеличения стипендии до уровня МРОТ
В штате Колорадо человек заразился бубонной чумой