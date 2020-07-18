Когда наступит "московское лето": в Гидрометцентре рассказали о погоде на неделю
В Гидрометцентре рассказалаи, когда стоит ждать наступления "московского лета", погода при котором будет соответствовать климатической нормe.
По словам синоптика Романа Вильфанда, послe аномальныx колебаний температур жителей Москвы в ближайшие пять дней ждет стабильная погода. Это означает, что столбик термометра в ночные часы субботы и воскресенья будет в пределах 12-15 градусов Цельсия.
Днем в городе будет тепло, но не слишком жарко от плюс 20 до плюс 23 градусов.
В понедельник, вторник и среду следующей недели, согласно прогнозу специалистов, воздух прогреется до 22-25 градусов.
- Москвичи могут быть обрадованы. Наступает нормальное московское лето, не какое-то там заполярное, а нормальное, - приводит слова синоптика ТАСС.
Однако, расслабляться не стоит - "московское лето" будет не самым продолжительным.
- По нам расчетам, предварительно, вторая половина недели будет более прохладной. Температура будет колебаться в районе 20 градусов, - рассказал Вильфанд.
ИСТОЧНИК KP.RU