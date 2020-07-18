В России в три раза снизилась заболеваемость кишечными инфекциями

18 Июль 2020 2020-07-18T05:19:18+03:00

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В России уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями за период действия ограничительных мер, в том числе самоизоляции, во втором квартале 2020 года сократился в три раза по сравнению со среднемноголетним уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В целом за апрель, май, июнь 2019 года было зафиксировано 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тысяч населения. Сейчас же картина совсем другая - за второй квартал 2020 году специалистами было определено 40 случаев на 100 тысяч граждан.

В ведомстве напомнили, что для профилактики кишечных инфекций гражданам следует соблюдать гигиену рук, использовать чистую посуду, а пищу готовить с соблюдением санитарных норм.

Россиянам также рекомендовали не забывать о термической обработке овощей и фруктов, их следует тщательно мыть. Кроме этого, не лишним будет и помнить о правилах хранения продуктов - готовые от сырых должны лежать отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU