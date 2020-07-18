2020-07-18T06:05:34+03:00
Наука

Стало известно, когда Роскосмос представит программу создания конкурента Starlink

В госкорпорации раскрыли, сколько потребуется времени с учетом всех замечаний
Юлия КЕКОВА
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Стало известно, когда Роскосмос представит программу создания конкурента StarlinkСтало известно, когда Роскосмос представит программу создания конкурента StarlinkФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Роскосмосе рассказали, когда предварительно планируют представить Правительству программу создания спутниковой системы "Сфера".

Сообщается, что эта подпрограмма госпрограммы "Космическая деятельность России" на данный момент проходит согласование в Минэкономразвития и Минфине. "Сфера" была доработана по всем имеющимся замечаниям кабмина и согласована с органами исполнительной власти.

Предполагается, что представить "Сферу" удастся уже в августе текущего года. Об этом РИА Новости рассказали в Роскосмосе 18 июля.

"Сфера", как отмечают специалисты, позиционирует себя в качестве конкурента зарубежным OneWeb и Starlink на уровне глобальной системы связи. В новую российскую группировку войдут не только спутники связи, но и различные аппараты дистанционного зондирования Земли и навигации.

Как сообщалось ранее, данный проект еще в 2018 году анонсировал глава государства Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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