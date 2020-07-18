18 Июль 2020 2020-07-18T06:00:16+03:00

Лидеры стран Евросоюза не договорились о бюджете на семь лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе не смогли достигнуть договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии

Сообщается, что встреча лидеров стран должна возобновиться в в субботу, 18 июля в 12 часов по мск.

Как уведомил ТАСС источник в делегации одной из стран ЕС, главы Союза после почти 12-часовых дискуссий так и не сумели прийти к консенсусу.

- Соглашения пока нет. Всем нужна пауза. Вернемся к переговорам, но уже с новыми силами, - отметил он.

Напомним, что внеплановый саммит ЕС посвящен переговорам для обсуждения семилетнего бюджетного плана в 1,074 триллионов евро. Также важным моментом является рассмотрение вопросов фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса в 750 миллиардов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU