2020-07-18T06:18:24+03:00
В мире

В России с начала года снизилось число пожаров

Количество жертв огня тоже сократилось
Юлия КЕКОВА
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В России с начала года снизилось число пожаровВ России с начала года снизилось число пожаровФото: Олег УКЛАДОВ
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Главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский рассказал, как обстоят дела в России с пожарами.

По его словам, в целом с начала года количество пожаров на территории страны сократилось. Этот показатель сократился на 10 процентов.

Также он добавил, что число жертв огня тоже уменьшилось - на 15 процентов. Об этом Супруновский рассказал ТАСС.

- С начала 2020 года количество пожаров снизилось на 10 процентов, гибель людей на пожарах сократилась на 15 процентов, детская гибель сокращена ровно на четверть - 25 процентов, - сообщил госинспектор по пожарному надзору.

К слову, всего на территории Российской Федерации за первое полугодие текущего года специалисты провели более 50 тысяч различных проверок, в ходе которых выявлено более 97 тысяч нарушений требований пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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