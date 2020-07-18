2020-07-18T06:33:24+03:00
В мире

"Эта власть должна уйти": Депутат Рады рассказал, как спасти Украину

Вадим Рабинович надеется, что власть страны сменится уже в октябре
Юлия КЕКОВА
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Депутат Рады рассказал, как спасти УкраинуДепутат Рады рассказал, как спасти УкраинуФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович назвал способ, как, по его мнению, стоит спасать Украину.

Политик считает, что для возможного сохранения всего лучшего, что есть в стране достаточно сменить власть. Слова парламентария приводятся на сайте политической силы.

- Эта власть должна уйти, и чем быстрее это произойдет, тем больше мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну, - заявил Рабинович.

По мнению украинского депутата, представители власти даже не скрывают, что пришли править страной "одноразово", поэтому для всех граждан Украины будет только лучше от их отставки.

Кроме этого, он надеется, что все-таки в стране все изменится в лучшую сторону. Особую надежду он возлагает на местные октябрьские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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