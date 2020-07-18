2020-07-18T07:11:27+03:00
Общество

Последние новости на утро 18 июля 2020: В Росстате оценили уровень снижения реальных доходов россиян

Мы собрали последние новости на утро 18 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости на утро 18 июля 2020 года: В Росстате эксперты оценили уровень снижения реальных доходов россиян. По данным ведомства, за последние три месяца этот показатель упал на восемь процентов. Подобный уровень снижения зафиксирован впервые с 1999 года. Однако в начале года ситуация была совсем иная - этот показатель увеличивался.

Реальные располагаемые денежные доходы - это те деньги, которые, как правило, остаются у граждан на руках после обязательных платежей с учетом инфляции.

В ВОЗ заявили о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире за сутки. За последние 24 часа covid-19 медики разных стран выявили у более 237 тысяч человек. Предыдущий наибольший показатель инфицированных за сутки был зафиксирован 12 июля. Тогда в мире заболели свыше 230 тысяч человек. Теперь общее число зараженных вирусом превысило отметку в 14 миллионов человек.

Президент США Дональд Трамп признался, что не планирует обязать всех в стране носить маски из-за пандемии коронавируса. По его мнению, каждый гражданин должен иметь свободу, в том числе свободу выбора. К слову, он сам практически всегда появляется на публике без маски.

Вакцина от коронавируса - это хорошо. Но может быть и плохо, если состав сыворотки подойдет не всем. По словам эксперта Александра Гинцбурга, препарат будет приспособлен практически под всех людей. Исключением, кому будет противопоказана вакцина, скорее всего, станут те, кто страдает от тяжелых хронических заболеваний иммунной системы.

В Роскосмосе рассказали, когда предварительно планируют представить Правительству программу создания спутниковой системы "Сфера". Предполагается, что "Сфера", позиционирующая себя как конкурента зарубежных OneWeb и Starlink будет представлена уже в августе текущего года. В новую российскую разработку войдут не только спутники связи, но и различные аппараты дистанционного зондирования Земли и навигации.

В США по решению федеральных властей был казнен третий за неделю преступник. Это третье по счету исполнение приговора такого вида за последние 17 лет. Казнь через повешение привели в исполнение для 52-летнего Дастина Хонкена, который около 30 лет назад создал метамфетаминовую сеть в штате Айова, а также убил пять человек, среди которых были двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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