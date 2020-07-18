2020-07-18T07:31:56+03:00
Наука

Герой СССР рассказал, как советский космический туалет шокировал астронавтов NASA

Американские космонавты предпочитали использовать на "Апполонах" специальные пакеты
Ася КУЗНЕЦОВА
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Виктор Савиных (в центре) и Владимир Джанибеков на встрече с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ruВиктор Савиных (в центре) и Владимир Джанибеков на встрече с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru
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"Космический туалет" на советских кораблях по-настоящему шокировал астронавтов NASA, рассказал Герой СССР лётчик-космонавт Владимир Джанибеков на праздничном мероприятии в честь годовщины стыковки кораблей "Союз" и "Аполлон". Джанибеков также входил в состав делегации, работавшей в Хьюстоне над организацией полета.

- Ассенизационная установка нашего корабля вызвала шок у астронавтов, на нашем корабле. Элементарно: дырочка, пи-пи через клапан, - отметил Джанибеков во время своего выступления в Музее космонавтики.

Он также рассказал, что когда у лётчика-космонавта Анатолия Филипченко спросили размер входного устройства, он в шутку ответил: "XXXL".

- Он пишет: "XXXL". Дамы выстраиваются в очередь за автографом к Анатолию Васильевичу. Леонов в стороне отдыхает, - вспоминает Джанибеков.

На борту американских кораблей "Аполлон" на тот момент использовали в качестве туалета специальные пакеты. Сейчас они есть на Международной космической станции в качестве запасного средства. В кораблях СССР с полёта Юрия Гагарина были установлены туалеты. Кроме того, в американском сегменте МКС сейчас стоят туалеты российского производства, которые скоро заменят американскими, сообщает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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