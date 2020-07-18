2020-07-18T08:36:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач призвал обязательно вакцинироваться осенью от гриппа из-за эпидемии коронавируса

Специалист опасается, что система здравоохранения будет перегружена двумя схожими по симптомам заболеваниями
Ася КУЗНЕЦОВА
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Израильский врач считает, что на фоне коронавируса стоит сделать обязательными прививки от гриппаИзраильский врач считает, что на фоне коронавируса стоит сделать обязательными прививки от гриппаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всем гражданам необходимо сделать осенью прививку от гриппа, чтобы предотвратить нагрузку на систему здравоохранения на фоне второй волны коронавируса, заявил заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

Врач отметил, что от сезонного гриппа может спасти только прививка, и власти Израиля сейчас в большом объёме закупает вакцины. Кроме того, власти страны обсуждают введение обязанности граждан прививаться от гриппа, сообщает РИА Новости.

Гай Хошен сообщил, что ситуация может ухудшиться осенью, поскольку клинические проявления сезонных респираторных заболеваний почти неотличимы от симптомов COVID-19, поэтому до результатов анализов пациентов с гриппом и ОРВИ будут принимать в больницах вместе с пациентами, заражёнными коронавирусом.

18 российским добровольцам введена вакцина от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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