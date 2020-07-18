В США обезглавили и подожгли несколько статуй Иисуса Христа и Девы Марии

18 Июль 2020 2020-07-18T09:31:41+03:00

В Окале, также городе в штате Флорида, 24-летний Стивен Энтони Шилдс напал на католическую общину за несколько часов до мессы. Он въехал в приход на машине и поджёг его. Фото: Marion County Sheriff's Office

Пасторы обеспокоены преступлениями на почве ненависти, но призывают не делать выводы до окончания расследования

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В католической церкви во Флориде вандалы сбили с постамента и обезглавили статую Иисуса Христа, такие же инциденты повторились в других штатах. В Бостоне полицейских вызвали в римско-католическую церковь в 10 часов вечера из-за пожара. Прибывшие правоохранители и полицейские обнаружили, что кто-то поджёг статую Пресвятой Девы Марии.

В католической церкви во Флориде вандалы сбили с постамента и обезглавили статую Иисуса Христа. Фото: Archdiocese of Miami

Осквернение изображения Иссуса Христа обнаружил преподобный Эдивальдо да Силва, который служит в приходе уже три года. Сейчас приходу пришлось нанять охранника на ночь.

- Этот инцидент огорчил приходскую общину. Делать выводы слишком рано, но мы видели и другие разрушенные церкви по всей стране. Мы призываем нашу общину молиться за мир, - сказано в сообщении организации "Добрый Пастырь".

FOX News сообщает, что один из архиепископов требует, чтобы преступление расследовали как совершённое на почве ненависти.

В Окале, также городе в штате Флорида, 24-летний Стивен Энтони Шилдс напал на католическую общину за несколько часов до мессы. Он въехал в приход на машине и поджёг его. Полиция арестовала Шилдса и предъявила обвинения в покушении на убийство. Преступник объяснил свой поступок тем, что выполнял миссию против католической церкви.

Полиция арестовала Шилдса и предъявила обвинения в покушении на убийство. Преступник объяснил свой поступок тем, что выполнял миссию против католической церкви. Фото: Marion County Sheriff's Office

Граффити "ИДОЛ" нанесли чёрным спреем на статую Богородицы возле Подготовительной школы и семинарии в штате Квинс, сообщает The New York Post.

В городе Чаттануга, штат Теннесси, пастор церкви Святого Стефана обнаружил обезглавленную статую Девы Марии, сообщает Агентство католических новостей.

- Мы не знаем, специально осквернили священную статую и католическую веру или это было какой-то шуткой, либо ошибкой, но это больно, - заявил директор по связям с епархией Ноксвилла Джим Воган, - Мы почему-то живём во время хаоса, а гнев, похоже, стал чем-то обычным для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU