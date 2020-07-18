Аналитик: инвесторы найду альтернативу доллару, а рубль укрепится

18 Июль 2020 2020-07-18T09:43:01+03:00

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Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ» спрогнозировал, как будет вести рубль по отношению к доллару и что ждет американскую валюту.

По оценкам аналитика, сейчас имеются сразу несколько факторов, которые в среднесрочном периоде создадут возможности для укрепления российской валюты.

- Никаких неожиданных шоков мы не увидим. В ближайшее время будет все стабильно. Нефть марки Brent закрепится на отметке 42,8-43,8 доллара за баррель, что свидетельствует о сбалансированности рынка углеводородов, - комментирует «Российской газете» Ярослав Кабаков.

В четверг на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард спрогнозировала восстановление экономической активности в еврозоне в III квартале 2020 года. В тоже время в США ситуация с коронавирусом совсем не так хороша, это склоняет чащу весов в пользу евро, а не доллара.

Скорее всего, инвесторы в среднесрочной перспективе будут делать ставку не на американскую валюту. Хорошие позиции у евро, возможно, будет интересен рубль. В ближайшие полгода прогнозы для нашей валюты хорошие.

- Исходя из текущей динамики, можно ожидать, что валютная пара доллар/рубль консолидируется около отметки 71,0. Рубль/евро будет торговаться на отметке 79,5-81,5, - заключил аналитик.

ИСТОЧНИК KP.RU