2020-07-18T09:43:01+03:00
Экономика

Аналитик: инвесторы найду альтернативу доллару, а рубль укрепится

Специалисты делают хорошие прогнозы для российской валюты
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Инвесторы найду альтернативу доллару, а рубль укрепитсяИнвесторы найду альтернативу доллару, а рубль укрепитсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «ФИНАМ» спрогнозировал, как будет вести рубль по отношению к доллару и что ждет американскую валюту.

По оценкам аналитика, сейчас имеются сразу несколько факторов, которые в среднесрочном периоде создадут возможности для укрепления российской валюты.

- Никаких неожиданных шоков мы не увидим. В ближайшее время будет все стабильно. Нефть марки Brent закрепится на отметке 42,8-43,8 доллара за баррель, что свидетельствует о сбалансированности рынка углеводородов, - комментирует «Российской газете» Ярослав Кабаков.

В четверг на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард спрогнозировала восстановление экономической активности в еврозоне в III квартале 2020 года. В тоже время в США ситуация с коронавирусом совсем не так хороша, это склоняет чащу весов в пользу евро, а не доллара.

Скорее всего, инвесторы в среднесрочной перспективе будут делать ставку не на американскую валюту. Хорошие позиции у евро, возможно, будет интересен рубль. В ближайшие полгода прогнозы для нашей валюты хорошие.

- Исходя из текущей динамики, можно ожидать, что валютная пара доллар/рубль консолидируется около отметки 71,0. Рубль/евро будет торговаться на отметке 79,5-81,5, - заключил аналитик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России за сутки зафиксировали 6 234 новых заражённых коронавирусом
На западе Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла
Евросоюз обеспокоен санкциями США против "Северного потока - 2"
Названы топ-10 стран, самых безопасных для путешествий
Россия сохранила уровень "ВВВ-" со стабильным прогнозом в рейтинге S&P
Аналитик: инвесторы найду альтернативу доллару, а рубль укрепится
В США обезглавили и подожгли несколько статуй Иисуса Христа и Девы Марии
В Ростуризме сообщили, когда отрасль сможет восстановиться
Врач призвал обязательно вакцинироваться осенью от гриппа из-за эпидемии коронавируса
МИД Китая: США лишились разума, нравственности и доверия
Герой СССР рассказал, как советский космический туалет шокировал астронавтов NASA
Последние новости на утро 18 июля 2020: В Росстате оценили уровень снижения реальных доходов россиян
"Эта власть должна уйти": Депутат Рады рассказал, как спасти Украину