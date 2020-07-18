Россия сохранила уровень "ВВВ-" со стабильным прогнозом в рейтинге S&P

18 Июль 2020 2020-07-18T10:07:08+03:00

Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В агентстве заявили, что экономике поможет справиться с потрясениями сильная политическая основа

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сохранило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, сказано в пресс-релизе агентства.

Эксперты S&P заявили, что падение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и негативные последствия пандемии коронавируса могут спровоцировать снижение показателя ВВП в 2020 году на 4,8%.

- Однако сильная политическая основа, включая гибкий обменный курс, а также уровень внешнего и внутреннего фискального баланса должны позволить экономике справиться с этими потрясениями, - также сказано в сообщении агентства.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что сохранение агентством Standard & Poor's рейтинга России на уровне "BBB-" подтверждает, что политика российских властей обеспечивает экономическую стабильность в стране.

- <...> Консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки, - отметил глава Минфина.

ИСТОЧНИК KP.RU