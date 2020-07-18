Названы топ-10 стран, самых безопасных для путешествий
Аналитики сервиса Numbeo составили рейтинг самых безопасных стран мира для путешествий в 2020 году. Свои прогнозы специалисты делали, опираясь на индекс преступности в разных государствах.
Лучше всего обстоят дела в Катаре, там преступления совершаются реже всего и путешествие в указанную страну не должно принести хлопот. Индекс безопасности страны равен 88,1 баллу.
На второй строчке Тайвань с показателем 84,7 б., а замыкает тройку лидеров ОАЭ (84,5).
Четвертая и пятая позиции у Грузии (79,5) и Оман (79.4).
В десятку лидеров вошли Гонконг, Словения, остров Мэн, Швейцария и Япония.
Этот же рейтинг отображает страны с самым высоким уровнем преступности. Список антилидеров возглавила Венесуэла, рейтинг безопасности страны всего 15.64.
Россия расположилась в середине списка с рейтингом 59.4. Ближайшие соседи Канада и Шри-Ланка, сообщает Пятый канал.
Тем временем р России смягчают коронавирусные ограничения. Риски сохраняются, но россиян это не останавливает — все хотят в отпуск. «КП» составила инструкцию, куда поехать летом в период коронавируса и с чем придется столкнуться туристам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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