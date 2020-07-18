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Названы топ-10 стран, самых безопасных для путешествий

За основу рейтинга эксперты взяли данные по преступности
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Составлен рейтинг самых безопасных туристических стран мира

Составлен рейтинг самых безопасных туристических стран мира

Фото: REUTERS

Аналитики сервиса Numbeo составили рейтинг самых безопасных стран мира для путешествий в 2020 году. Свои прогнозы специалисты делали, опираясь на индекс преступности в разных государствах.

Лучше всего обстоят дела в Катаре, там преступления совершаются реже всего и путешествие в указанную страну не должно принести хлопот. Индекс безопасности страны равен 88,1 баллу.

На второй строчке Тайвань с показателем 84,7 б., а замыкает тройку лидеров ОАЭ (84,5).

Четвертая и пятая позиции у Грузии (79,5) и Оман (79.4).

В десятку лидеров вошли Гонконг, Словения, остров Мэн, Швейцария и Япония.

Этот же рейтинг отображает страны с самым высоким уровнем преступности. Список антилидеров возглавила Венесуэла, рейтинг безопасности страны всего 15.64.

Россия расположилась в середине списка с рейтингом 59.4. Ближайшие соседи Канада и Шри-Ланка, сообщает Пятый канал.

Тем временем р России смягчают коронавирусные ограничения. Риски сохраняются, но россиян это не останавливает — все хотят в отпуск. «КП» составила инструкцию, куда поехать летом в период коронавируса и с чем придется столкнуться туристам.

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