Евросоюз обеспокоен санкциями США против "Северного потока - 2"

18 Июль 2020 2020-07-18T10:20:43+03:00

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В Евросоюзе выразили обеспокоенность санкциями США против строительства трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США нарушают международное право, когда применяют санкции в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес.

Боррель отметил, что страны ЕС открыты для диалога, если у Европы и США разные политические интересы в тех или иных сферах, "однако переговоры не могут вестись под угрозой санкций", а "европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", подчеркнул верховный представитель Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU