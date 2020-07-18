2020-07-18T10:52:17+03:00
В мире

На западе Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла

Возгорание началось в одной из крупнейших готических церквей в стране [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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В кафедральном соборе Петра и Павла в Нанте произошёл пожарВ кафедральном соборе Петра и Павла в Нанте произошёл пожарФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В городе Нанта на западе Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV.

Пожарные пытаются потушить огонь, информации о пострадавших пока не поступало. Причина пожара тоже пока неизвестна.

В Twitter службы Атлантической Луары местных жителей призвали не подходить к месту происшествия.

Очевидцы сообщили, что огонь загорелся в соборе примерно в 7:30 утра по местному времени (8:30 мск).

Собор Святых Петра и Павла в Нанте - одна из крупнейших готических церквей Франции. Собор заложен в 1434 году. Его строительство заняло 457 лет и завершилось только в 1891 году.

Во французском Нанте загорелся собор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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