На западе Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла
В городе Нанта на западе Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV.
Пожарные пытаются потушить огонь, информации о пострадавших пока не поступало. Причина пожара тоже пока неизвестна.
В Twitter службы Атлантической Луары местных жителей призвали не подходить к месту происшествия.
Очевидцы сообщили, что огонь загорелся в соборе примерно в 7:30 утра по местному времени (8:30 мск).
Собор Святых Петра и Павла в Нанте - одна из крупнейших готических церквей Франции. Собор заложен в 1434 году. Его строительство заняло 457 лет и завершилось только в 1891 году.
Во французском Нанте загорелся собор.
ИСТОЧНИК KP.RU