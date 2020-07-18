В России за сутки зафиксировали 6 234 новых заражённых коронавирусом

18 Июль 2020 2020-07-18T10:44:45+03:00

Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За минувшие сутки в России выявлено 6 234 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах из 85. 24,4% новых пациентов не имели никаких симптомов коронавируса. Число всех зарегистрированных случаев заражения в России достигло 765 437.

Также за последние сутки показатель выздоровевших снова превысил число новых заболевших и составляет 7 490 человек. Всего врачи в России смогли вылечить уже 546 863 человека.

В стране от коронавируса умерли ещё 124 пациента, а всего за время эпидемии скончались 12 247 человек.

Больше всего заражённых выявлено в Москве - 578 человек. На втором месте Свердловская область, где тест на коронавирус показал положительный результат у 259 человек, а на третьем - Ханты-Мансийский АО с 247 новыми заражёнными.

ИСТОЧНИК KP.RU