2020-07-18T11:13:43+03:00
В мире

Умер Джон Льюис, борец за права человека и конгрессмен

Джон Льюис умер в возрасте 80 лет
Анастасия РЫШКОВА
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Джон Льюис скончался от рака в возрасте 80 летДжон Льюис скончался от рака в возрасте 80 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Конгрессмен от демократов, ярый борец за права человека Джон Льюис умер 17 июля от рака поджелудочной железы, это подтвердила спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси. Политик скончался в возрасте 80 лет.

"Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории: конгрессмена Джона Льюиса, совести Конгресса", — сообщается в пресс-релизе палаты представителей.

Он объявил, что лечится от рака поджелудочной железы четвертой стадии в декабре прошлого года.

«Я был в какой-то борьбе - за свободу, равенство, основные права человека - почти всю свою жизнь. Но я никогда не сталкивался с борьбой, такой, как сейчас», - сказал он о своей болезни.

Льюис был лидером движения за гражданские права в 1960-х годах. Являясь одним из основателей Координационного комитета студентов по ненасильственным действиям, он стал его председателем в 1963 году и помог организовать Марш в Вашингтоне.

Льюис был самым молодым и последним выжившим из «Большой шестерки» борцов за гражданские права, которая оказала наибольшее влияние на движение. Льюис возглавил около шестьсот протестов в Сельме в 1965 году.

Льюис был избран конгрессменом 5-го округа Джорджия в 1987 году и занимал эту должность до самой смерти.

Бывший президент Билл Клинтон назвал Льюиса «совестью нации».

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Льюис был «новаторским лидером по гражданским правам, который поставил свою жизнь борьбе с расизмом», сообщает The Guardian.

ИСТОЧНИК KP.RU

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